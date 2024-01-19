Роналду получил три награды на Globe Soccer Awards

В эти минуты проходит ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Призы достались в том числе Криштиану Роналду.

Форвард «Аль-Насра» получил премию как лучший футболист Ближнего Востока.

Также португалец получил награду как лучший бомбардир 2023 года в мировом футболе – приз имени Диего Марадоны.

Еще Роналду признали самым любимым футболистом среди болельщиков.