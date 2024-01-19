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    Роналду получил три награды на Globe Soccer Awards

    В эти минуты проходит ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Призы достались в том числе Криштиану Роналду.

    Форвард «Аль-Насра» получил премию как лучший футболист Ближнего Востока.

    Также португалец получил награду как лучший бомбардир 2023 года в мировом футболе – приз имени Диего Марадоны.

    Еще Роналду признали самым любимым футболистом среди болельщиков.

    • Роналду в Саудовской Аравии год.
    • Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата.
    • Контракт с «Аль-Насром» истекает в 2025 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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