Роналду получил три награды на Globe Soccer Awards

В эти минуты проходит ежегодная церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Призы достались в том числе Криштиану Роналду.
Форвард «Аль-Насра» получил премию как лучший футболист Ближнего Востока.
Также португалец получил награду как лучший бомбардир 2023 года в мировом футболе – приз имени Диего Марадоны.
Еще Роналду признали самым любимым футболистом среди болельщиков.
- Роналду в Саудовской Аравии год.
- Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата.
- Контракт с «Аль-Насром» истекает в 2025 году.