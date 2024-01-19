Радимов объяснил, почему «Зенит» отказался от русского костяка

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал ориентир клуба на южноамериканский рынок.

«Зенит» выглядит бездушным? Отчасти я соглашусь, но и времена другие. Да, раньше костяк русский был. Но уже было то время, когда надо было в Европе греметь, а одними питерскими ты, конечно, далеко не доедешь.

Понятно, что, когда свои местные ребята играют, конечно, ты будешь больше сопереживать, даже оспаривать нечего», – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».