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    • Радимов объяснил, почему «Зенит» отказался от русского костяка

    Радимов объяснил, почему «Зенит» отказался от русского костяка

    Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал ориентир клуба на южноамериканский рынок.

    «Зенит» выглядит бездушным? Отчасти я соглашусь, но и времена другие. Да, раньше костяк русский был. Но уже было то время, когда надо было в Европе греметь, а одними питерскими ты, конечно, далеко не доедешь.

    Понятно, что, когда свои местные ребята играют, конечно, ты будешь больше сопереживать, даже оспаривать нечего», – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • В «Зените» на контракте 11 бразильцев.
    • Команда идет в РПЛ 2-й, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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