Радимов объяснил, почему «Зенит» отказался от русского костяка

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал ориентир клуба на южноамериканский рынок.
«Зенит» выглядит бездушным? Отчасти я соглашусь, но и времена другие. Да, раньше костяк русский был. Но уже было то время, когда надо было в Европе греметь, а одними питерскими ты, конечно, далеко не доедешь.
Понятно, что, когда свои местные ребята играют, конечно, ты будешь больше сопереживать, даже оспаривать нечего», – сказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В «Зените» на контракте 11 бразильцев.
- Команда идет в РПЛ 2-й, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.