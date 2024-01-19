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    Мостовой: «Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, какое влияние окажет на защитника Данила Кругового перевод во вторую команду «Зенита» до конца сезона.

    17 января было объявлено о трансфере 25-летнего игрока в ЦСКА летом 2024 года.

    – Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть в отличие от «Зенита», где сидел в запасе.

    – Его отправили тренироваться в «Зенит‑2» до конца сезона.

    – Полгода будет заниматься непонятно чем во Второй лиге. Но он ничего не потеряет, молодой же игрок еще.

    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
    • «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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