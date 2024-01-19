Мостовой: «Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, какое влияние окажет на защитника Данила Кругового перевод во вторую команду «Зенита» до конца сезона.

17 января было объявлено о трансфере 25-летнего игрока в ЦСКА летом 2024 года.

– Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть в отличие от «Зенита», где сидел в запасе.

– Его отправили тренироваться в «Зенит‑2» до конца сезона.

– Полгода будет заниматься непонятно чем во Второй лиге. Но он ничего не потеряет, молодой же игрок еще.