Мостовой: «Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предположил, какое влияние окажет на защитника Данила Кругового перевод во вторую команду «Зенита» до конца сезона.
17 января было объявлено о трансфере 25-летнего игрока в ЦСКА летом 2024 года.
– Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть в отличие от «Зенита», где сидел в запасе.
– Его отправили тренироваться в «Зенит‑2» до конца сезона.
– Полгода будет заниматься непонятно чем во Второй лиге. Но он ничего не потеряет, молодой же игрок еще.
- В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
- «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.