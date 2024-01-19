Быстров — о позднем выходе из отпуска «Спартака» и «Краснодара»: «Великим не надо тренироваться»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал сроки выхода из отпуска московской и краснодарской команд.
«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Всe! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…
Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие, – сказал Быстров.
- «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте, набрав 30 очков в 18 турах.
- Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно‑белые отправятся в ОАЭ на сборы.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками.
- «Быки» вышли из отпуска 18 января. Те футболисты, которые прибыли в Краснодар, 18 и 19 января проходят традиционное медобследование. Остальным игрокам эта процедура предстоит в Дубае в начале первого сбора 20 января.