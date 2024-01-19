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    • Быстров — о позднем выходе из отпуска «Спартака» и «Краснодара»: «Великим не надо тренироваться»

    Быстров — о позднем выходе из отпуска «Спартака» и «Краснодара»: «Великим не надо тренироваться»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал сроки выхода из отпуска московской и краснодарской команд.

    «Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Всe! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…

    Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие, – сказал Быстров.

    • «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте, набрав 30 очков в 18 турах.
    • Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно‑белые отправятся в ОАЭ на сборы.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками.
    • «Быки» вышли из отпуска 18 января. Те футболисты, которые прибыли в Краснодар, 18 и 19 января проходят традиционное медобследование. Остальным игрокам эта процедура предстоит в Дубае в начале первого сбора 20 января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1705661875
    Володька сказал,словно в лужу пёрнул.Впрочем,как всегда.
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    СпорЦмен
    1705662397
    Великие, потом нам кубок чемпионов на руках будут преподносить, им сильно напрягаться не надо.
    Ответить
    Скай
    1705663978
    вовка дурачок, ты видимо сам живешь прошлым.
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