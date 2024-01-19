Быстров — о позднем выходе из отпуска «Спартака» и «Краснодара»: «Великим не надо тренироваться»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал сроки выхода из отпуска московской и краснодарской команд.

«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Всe! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…

Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие, – сказал Быстров.