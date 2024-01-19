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    • Вратарь Помазун сказал, на что готов ради перехода в европейский чемпионат

    Вратарь Помазун сказал, на что готов ради перехода в европейский чемпионат

    Голкипер «Урала» Илья Помазун, выступающий в екатеринбургском клубе на правах аренды из ЦСКА, рассказал о желании поиграть в Европе.

    «Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Когда говорю про Европу, я не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе.Я и в команду нижней восьмерки пошел бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти», – сказал Помазун.

    • 27-летний Помазун принял участие в 22 матчах в этом сезоне, где пропустил 32 мяча и 6 встреч сыграл «на ноль».
    • Вратарь имеет на своем счету по 1 игре за ЦСКА в Лиге чемпионов и Лиге Европы и по 1 товарищескому матчу за первую и молодежную сборные России. Также Помазун провел 12 встреч в юношеской лиге УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1705656571
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