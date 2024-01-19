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    • Павлюченко сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в этом сезоне

    Павлюченко сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в этом сезоне

    Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко рассчитывает, что красно-белые смогут побороться за чемпионский титул в сезоне-2023/24.

    «Я ожидаю, что «Спартак» все-таки включится в чемпионскую гонку. Чего команде не хватает? Хороших футболистов. А то все говорят тренер плохой, но команде нужны футболисты хорошие», – сказал Павлюченко.

    • После 18 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (4)
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    sochi-2013
    1705656343
    Составом с Зенитом поменяться, и всех делОВ то!
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    DOCTOR PENALTY
    1705657525
    Ответ пятиклассника
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    Plyash
    1705658193
    Были провальные пара-тройка игр,таких как с Ахматом,КрылышкамиУралом.Причём,не понятно почему и зачем,скорее всего,дело в игровом настрое на игру.Если прибавить эти баллы,то где был бы Спартак,посчитать несложно.Спартаку надо избегать потерь очков с соперниками,которые,по определению,как всем кажется,ему по силам.А вот на Зенит,Динамо,Краснодар,ЦСКА команду настраивать не надо.
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