Павлюченко сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко рассчитывает, что красно-белые смогут побороться за чемпионский титул в сезоне-2023/24.

«Я ожидаю, что «Спартак» все-таки включится в чемпионскую гонку. Чего команде не хватает? Хороших футболистов. А то все говорят тренер плохой, но команде нужны футболисты хорошие», – сказал Павлюченко.