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    • «Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» анонсировало продление контракта с Лещуком видео с волшебной лампой

    «Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» анонсировало продление контракта с Лещуком видео с волшебной лампой

    «Динамо» опубликовало видеоролик «Однажды в катарской пустыне» в связи с подписание нового контракта с вратарем Игорем Лещуком.

    По его сюжету голкипер идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает игроку загадать три желания.

    Лещук: кажется, здесь что-то написано.

    Джинн: 48 лет. После этого ужасно ломит шею. Поздравляю, ты попал на «Марафон желаний». У тебя их ровно три.

    Лещук: сначала очень хочу воды.

    Джинн: будет сделано. «Сенежская».

    Лещук: еще очень хочу новый контракт с «Динамо».

    Джинн: как скажешь, хозяин.

    Лещук: и чтобы «Динамо» стало чемпионом.

    Джинн: (смеется). Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий.

    • «Динамо» и Лещук подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/28.
    • Бело-голубые в последний выигрывали национальный чемпионат 48 лет назад. «Динамо» заняло первое место в весеннем чемпионате СССР 1976 года.
    • «Марафон желаний» – курс лекций и практических занятий по личностному росту блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации еще 43 миллионов рублей. Было арестовано ее имущество на сумму 64 миллиарда рублей.
    • «Зенит», спонсируемый «Газпромом», выиграл последние пять чемпионатов России.
    • В нынешнем сезоне «Динамо» занимает 3 место после 18 туров с 32 очками. Оно уступает 6 очков лидирующему «Краснодару».
    • Сейчас команда проводит сбор в Катаре.

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    Источник: YouTube-канал «Футбольный клуб »Динамо« Москва»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1705653369
    хоть кто-то креативно снимает, не то, что в тарасофке
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    Цугундeр
    1705654129
    Конечно , не Газпром. ) Старик ВоТаБыч немощен после покупки розового чуда " Банка "Открытие" . Тут хоть паяльную лампу три. Продавать Федю Панёнку придётся ,глядишь и попрёт.
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    BarStep
    1705656947
    Чемпионство осилит идущий. Супер!
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