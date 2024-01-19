«Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» анонсировало продление контракта с Лещуком видео с волшебной лампой

«Динамо» опубликовало видеоролик «Однажды в катарской пустыне» в связи с подписание нового контракта с вратарем Игорем Лещуком.

По его сюжету голкипер идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает игроку загадать три желания.

Лещук: кажется, здесь что-то написано.

Джинн: 48 лет. После этого ужасно ломит шею. Поздравляю, ты попал на «Марафон желаний». У тебя их ровно три.

Лещук: сначала очень хочу воды.

Джинн: будет сделано. «Сенежская».

Лещук: еще очень хочу новый контракт с «Динамо».

Джинн: как скажешь, хозяин.

Лещук: и чтобы «Динамо» стало чемпионом.

Джинн: (смеется). Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий.