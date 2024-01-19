«Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались». «Динамо» анонсировало продление контракта с Лещуком видео с волшебной лампой

«Динамо» опубликовало видеоролик «Однажды в катарской пустыне» в связи с подписание нового контракта с вратарем Игорем Лещуком.
По его сюжету голкипер идет по пустыне и находит волшебную лампу. Джинн разрешает игроку загадать три желания.
Лещук: кажется, здесь что-то написано.
Джинн: 48 лет. После этого ужасно ломит шею. Поздравляю, ты попал на «Марафон желаний». У тебя их ровно три.
Лещук: сначала очень хочу воды.
Джинн: будет сделано. «Сенежская».
Лещук: еще очень хочу новый контракт с «Динамо».
Джинн: как скажешь, хозяин.
Лещук: и чтобы «Динамо» стало чемпионом.
Джинн: (смеется). Я же тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий.
- «Динамо» и Лещук подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/28.
- Бело-голубые в последний выигрывали национальный чемпионат 48 лет назад. «Динамо» заняло первое место в весеннем чемпионате СССР 1976 года.
- «Марафон желаний» – курс лекций и практических занятий по личностному росту блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации еще 43 миллионов рублей. Было арестовано ее имущество на сумму 64 миллиарда рублей.
- «Зенит», спонсируемый «Газпромом», выиграл последние пять чемпионатов России.
- В нынешнем сезоне «Динамо» занимает 3 место после 18 туров с 32 очками. Оно уступает 6 очков лидирующему «Краснодару».
- Сейчас команда проводит сбор в Катаре.