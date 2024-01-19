Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В «Оренбурге» сообщили о продлении контракта с вратарем

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о продлении контракт с вратарем Николаем Сысуевым.

    «Перед новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернемся к этим вопросам позже.

    Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом. Все другие вопросы, в том числе и продление контрактов, будем решать позже. У нас должно быть осмысленное и подготовленное решение.

    Михайлов сейчас не тренируется в общей группе из-за инфекции. Сысуев перенес операцию на колене после травмы. Я разговаривал с тренером вратарей, Николая потихоньку подтягивают к основным тренировкам, но сейчас он отдельно занимается. У нас сборы проводятся на хорошем уровне, как и планировали», – сказал Еремякин.

    • Сысуев выступает за «Оренбург» с января 2022 года. Предыдущий контракт вратаря с оренбургским клубом истекал летом 2024 года.
    • В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в РПЛ, в которых пропустил 20 голов и дважды сыграл на ноль.

    Новости по теме
    В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере
    Вера попал в сферу интересов бразильского клуба после срыва трансфера в «Локомотив»
    Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА 8
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+