В «Оренбурге» сообщили о продлении контракта с вратарем

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о продлении контракт с вратарем Николаем Сысуевым.

«Перед новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернемся к этим вопросам позже.

Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом. Все другие вопросы, в том числе и продление контрактов, будем решать позже. У нас должно быть осмысленное и подготовленное решение.

Михайлов сейчас не тренируется в общей группе из-за инфекции. Сысуев перенес операцию на колене после травмы. Я разговаривал с тренером вратарей, Николая потихоньку подтягивают к основным тренировкам, но сейчас он отдельно занимается. У нас сборы проводятся на хорошем уровне, как и планировали», – сказал Еремякин.