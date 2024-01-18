Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль

Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с переводом защитника Данила Кругового во вторую команду «Зенита».

Накануне футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

– Насколько адекватно решение «Зенита» перевести своего воспитанника в дубль, исключительно из-за того, что тот отказался продлевать контракт?

– Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что, если игрок чeтко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет.

Второе – место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму. В любом случае, клуб должен предоставить такую возможность.

Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились.

– Можно ли это назвать ответом со стороны ЦСКА «Зениту» за очень болезненный кейс с уходом Фернандеса?

– Не думаю, что ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы провернуть этот трансфер в отместку за уход Марио Фернандеса. Тут же вопрос в том, что Круговой – квалифицированный футболист, которого взяли не для того, чтобы навредить конкуренту, а по футбольному решению.

На чeм основано само решение Кругового перейти? Ещe раз повторю, что скорее всего исключительно из-за финансовой выгоды. В такой ситуации кого-либо осуждать достаточно сложно, потому что каждый ищет, где ему лучше и где его больше ценят.