Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями в связи с заключением нового контракта с клубом.

«Только положительные эмоциии, близкие к счастью. Понимаю, что такой долгосрочный контракт – результат плодотворный работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами.

Для меня «Краснодар» – это все, потому что я прошел долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь.

Я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он только начинается. Но, думаю, он сейчас в самом разгаре. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал 24-летний вратарь.