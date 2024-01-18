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    • Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

    Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями в связи с заключением нового контракта с клубом.

    «Только положительные эмоциии, близкие к счастью. Понимаю, что такой долгосрочный контракт – результат плодотворный работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами.

    Для меня «Краснодар» – это все, потому что я прошел долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь.

    Я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он только начинается. Но, думаю, он сейчас в самом разгаре. С нетерпением жду того, что будет дальше», – сказал 24-летний вратарь.

    • Стороны продлили контракт до 2029 года.
    • Сафонов дебютировал за главную команду «Краснодара» в августе 2017-го.
    • Его статистика: 163 матча (50 сухих) и 193 пропущенных гола.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 20:44
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    MazaiNN
    1705600811
    Удачи Матвей.
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