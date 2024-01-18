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    «Краснодар» продлил контракт с Сафоновым

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов подписал новый контракт с «Краснодаром». Срок действия его предыдущего трудового соглашения истекал 31 декабря 2025 года, дата окончания нового контракта – 31 января 2029 года.

    • Сафонов – выпускник Академии ФК «Краснодар» и капитан команды.
    • Он дебютировал в основном составе в 2017 году и провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 из которых не пропустил голов.
    • Сафонов в этом сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», в которых пропустил 12 голов.
    • За сборную России провел 12 матчей и пропустил 8 мячей.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1705595073
    Он у нас не капитан а атаман.
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