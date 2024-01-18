Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мбаппе оценил размер своей зарплаты

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, что точно не знает, сколько зарабатывает в парижском клубе.

    «Честно говоря, я не знаю точно [сколько зарабатываю]. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег.

    Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир.

    Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», – сказал Мбаппе в передаче Envoyé Spécial.

    • Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, а до этого провел сезон в парижском клубе на правах аренды из «Монако».
    • Контракт нападающего с нынешней командой истекает этим летом.

    Новости по теме
    «ПСЖ» торопит Мбаппе с принятием итогового решения 3
    Мбаппе высказался об отъезде топ-игроков из Европы
    Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предлагает Мбаппе 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1705594251
    Интересно, кинуть Наполеона в будущее и сказать, что в сборной н.е.гры, чтобы он сказал. Мол есть футбол и сборную белых представляют н.е.гры. :)))
    Ответить
    СпорЦмен
    1705594318
    А про зарплату, таких денег бы он на сахарных трасниках не заработал. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+