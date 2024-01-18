Мбаппе оценил размер своей зарплаты

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, что точно не знает, сколько зарабатывает в парижском клубе.

«Честно говоря, я не знаю точно [сколько зарабатываю]. В 12 лет я тоже думал, что в футболе слишком много денег.

Я заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир.

Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», – сказал Мбаппе в передаче Envoyé Spécial.