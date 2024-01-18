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    «Динамо» продлило контракт с Лещуком

    Московское «Динамо» и голкипер Игорь Лещук подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/28.

    В этом сезоне он провел 11 матчей за бело-голубых.

    • Лещук является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина.
    • Он дважды выигрывал с бело-голубыми молодeжное первенство России и дебютировал в основном составе в мае 2017 года.
    • Всего на его счету 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл на ноль.
    • В сезоне-2021/22 выиграл с командой бронзовые медали РПЛ и дошел до финала Кубка России.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1705594316
    Хорошо сейчас в Катаре судя по фото.... Тепло...
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