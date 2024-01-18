«Динамо» продлило контракт с Лещуком

Московское «Динамо» и голкипер Игорь Лещук подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/28.
В этом сезоне он провел 11 матчей за бело-голубых.
- Лещук является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина.
- Он дважды выигрывал с бело-голубыми молодeжное первенство России и дебютировал в основном составе в мае 2017 года.
- Всего на его счету 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл на ноль.
- В сезоне-2021/22 выиграл с командой бронзовые медали РПЛ и дошел до финала Кубка России.