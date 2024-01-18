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    • Мостовой — о ситуации с Джикией: «У Абаскаля видение не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»

    Мостовой — о ситуации с Джикией: «У Абаскаля видение не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой, высказался о ситуации с 30-летним защитником Георгием Джикией в московском клубе.

    – Что происходит с Джикией в «Спартаке»?

    – Абаскаль посадил его на лавку. У футболиста заканчивается контракт, так что это не совсем приятная ситуация.

    20 человек на поле выходить не могут. С другой стороны, мы знаем, кто играет на его позиции: один – человек Абаскаля, другой – Бабич, которого брали в основу.

    Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда? Хорошо, что в штабе человек десять, которые что‑то говорят и подсказывают.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30‑летнего защитника с красно-белыми рассчитан до конца сезона.
    • В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 9 матчах за московскую команду и не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:05
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    Комментарии (3)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705591820
    Кто про что, а вшивый про баню
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    mihail200606
    1705592490
    Маур тоже не играл...
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    dragoff
    1705593290
    Я, говорит, в новом году буду поменьше вспоминать про Абаскаля, пусть человек работает, все уже и так сказано)))) Но жить же на что-то надо, вот упоминает тренера самой популярной команды, даже если у него спросить про жирность любимого кефира
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