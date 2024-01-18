Мостовой — о ситуации с Джикией: «У Абаскаля видение не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой, высказался о ситуации с 30-летним защитником Георгием Джикией в московском клубе.

– Что происходит с Джикией в «Спартаке»?

– Абаскаль посадил его на лавку. У футболиста заканчивается контракт, так что это не совсем приятная ситуация.

20 человек на поле выходить не могут. С другой стороны, мы знаем, кто играет на его позиции: один – человек Абаскаля, другой – Бабич, которого брали в основу.

Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда? Хорошо, что в штабе человек десять, которые что‑то говорят и подсказывают.