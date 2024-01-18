Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»

    «Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»

    «Локомотив» получит деньги по механизму солидарности за переход 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош». Эту информацию подтвердили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе московского клуба.

    Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит порядка 15 тысяч евро.

    Севикян является воспитанником академии «Локомотива». Однако компенсация за подготовку московского клуба не выплачивается в связи с тем, что трудовой договор хавбека с «Ференцварошем» не является его первым профессиональным контрактом.

    • Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
    • Футболист сборной Армении, экс-полузащитник сборной России пришел в нижегородский клуб в июле 2022 года.
    • До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.

    Новости по теме
    Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России 3
    «Локомотив» сообщил, что Дзюба напал на Сулейманова 10
    «Локомотив» продал защитника за 900 тысяч 3
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+