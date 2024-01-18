«Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»

«Локомотив» получит деньги по механизму солидарности за переход 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош». Эту информацию подтвердили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе московского клуба.

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит порядка 15 тысяч евро.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». Однако компенсация за подготовку московского клуба не выплачивается в связи с тем, что трудовой договор хавбека с «Ференцварошем» не является его первым профессиональным контрактом.