Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что рано или поздно забьет еще пять мячей и станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Сейчас у Дзюбы 229 голов в официальных матчах за российские и иностранные клубы и сборную России. У завершившего карьеру Александра Кержакова на счету 233 мяча.

– Тебе важно обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России уже этой весной?

– Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать.

Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня – это когда твоя команда побеждает. Важнее этого нет ничего.

Иногда вы пишите: «Локомотив» победил, Дзюба не забил». Вы не представляете, какое я удовольствие получаю даже в такие дни. И у меня никогда не бывает внутреннего удовольствия, когда забиваю даже не один, а два или три, но команда проигрывает или играет вничью. Это, наверное, только какие‑то прожженные эгоисты так могут думать.

Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды.

Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.

– Заодно и контракт автоматом продлится.

– Да, это стимул. Но сам контракт – не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру.