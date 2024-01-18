Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург

Защитник Данил Круговой покинул расположение «Зенита» на сборе в Абу-Даби. По данным «Спорт день за днем», футболист улетел в Санкт-Петербург.

Там его ждут тренировки с «Зенитом-2» в манеже «Газпром-Академии». 13 февраля Команда Второй лиги улетит на сбор в Турцию.