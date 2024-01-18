Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург

Защитник Данил Круговой покинул расположение «Зенита» на сборе в Абу-Даби. По данным «Спорт день за днем», футболист улетел в Санкт-Петербург.
Там его ждут тренировки с «Зенитом-2» в манеже «Газпром-Академии». 13 февраля Команда Второй лиги улетит на сбор в Турцию.
- Вчера было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
- Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
- В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
- «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.