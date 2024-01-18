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    • Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург

    Круговой уже покинул «Зенит» и отправился в Санкт-Петербург

    Защитник Данил Круговой покинул расположение «Зенита» на сборе в Абу-Даби. По данным «Спорт день за днем», футболист улетел в Санкт-Петербург.

    Там его ждут тренировки с «Зенитом-2» в манеже «Газпром-Академии». 13 февраля Команда Второй лиги улетит на сбор в Турцию.

    • Вчера было объявлено о переходе 25-летнего Кругового в ЦСКА летом 2024 года.
    • Остаток сезона он проведет во второй команде «Зенита», если петербургский и московский клубы не договорятся о его выкупе или аренде.
    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.
    • «Зенит-2» занял второе место в группе 2 дивизиона B Второй лиги.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1705577899
    КРАСНОДАР С ЗЕНИТОМ договорились между ними и АХМЕТОВ ушёл красиво без проблем....а КРУГОВОЙ как крыса договорился...зачем его держать в команде крысу ....он тоьлко будет мешать колективу и тренерскому штабу..зачем поехал с основой команды на сборы ??? ОСТАЛСЯ В БЫ В ПИТЕР
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