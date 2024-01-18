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    • Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Абаскаля в клубе

    Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Абаскаля в клубе

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что перед главным тренером команды Гильермо Абаскалем поставлена задача исправить ситуацию с положением в чемпионате России.

    – Вы назвали работу Абаскаля по итогам первой части чемпионата неудовлетворительной. Как трактовать ваши слова?

    – Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей.

    Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

    – Если вы говорите о неудовлетворительном результате, почему Абаскаль на новогоднем видео клуба рассказывает о светлом будущем?

    – Потому что он главный тренер футбольного клуба «Спартак-Москва» и перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

    – Слухи о том, что Абаскаля может сменить тот или иной тренер, не на пустом месте родились. Что вы про это можете сказать?

    – С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

    – Может быть, иностранец или российский специалист?

    – Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.

    – Что мешает нынешнему «Спартаку» показывать более ровные результаты?

    – В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Абаскаль работает в команде с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые завоевали бронзовые медали.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии (7)
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    DVOK68
    1705575659
    Переводя дипломатическую речь на русский язык,при первых же неудачах(вылет из кубка от Оренбурга и поражение от Зенита),Абаскаль будет уволен. Не поздно ли будет?На мой субьективный взгляд,именно сейчас новый тренер должен приступить к работе.
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    mahan
    1705575829
    Команде нужен тренер. Которого сейчас нет.
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    СпорЦмен
    1705576164
    Мне кажется, расформировать срамтак будет проще.
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    andr45
    1705579123
    Спасибо, Бомбардиру) Наконец-то включили говнометы, а то я уже заскучал(
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