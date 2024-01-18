Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Абаскаля в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что перед главным тренером команды Гильермо Абаскалем поставлена задача исправить ситуацию с положением в чемпионате России.

– Вы назвали работу Абаскаля по итогам первой части чемпионата неудовлетворительной. Как трактовать ваши слова?

– Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей.

Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

– Если вы говорите о неудовлетворительном результате, почему Абаскаль на новогоднем видео клуба рассказывает о светлом будущем?

– Потому что он главный тренер футбольного клуба «Спартак-Москва» и перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

– Слухи о том, что Абаскаля может сменить тот или иной тренер, не на пустом месте родились. Что вы про это можете сказать?

– С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

– Может быть, иностранец или российский специалист?

– Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.

– Что мешает нынешнему «Спартаку» показывать более ровные результаты?

– В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали.