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    • Комментарий гендиректора «Спартака» по будущему Джикии и Промеса

    Комментарий гендиректора «Спартака» по будущему Джикии и Промеса

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о продлении контрактов с Георгием Джикией и Квинси Промесом.

    – У капитана «Спартака» Георгия Джикии заканчивается контракт. Продлевать будете?

    – У него текущее соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий – один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба.

    Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава.

    Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех.

    – А что происходит с контрактом Квинси Промеса?

    – У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал в 9 матчах.
    • Статистика 32-летнего Промеса: 21 игра, 8 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии (5)
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    SLADE2019
    1705567775
    Сказал бы коротко: "Без комментариев".
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    DVOK68
    1705568486
    Дипломат,йоптить)
    Ответить
    Cleaner
    1705572242
    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев: - Джикии, по спартаковской традиции, плюнем в спину, Промеса будем УКРЫВАТЬ и дальше!
    Ответить
    СпорЦмен
    1705572615
    Стыдно за срамтак. Своего в утиль, а легионера зека на пъедистал. Позор!
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