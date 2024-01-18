Комментарий гендиректора «Спартака» по будущему Джикии и Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о продлении контрактов с Георгием Джикией и Квинси Промесом.
– У капитана «Спартака» Георгия Джикии заканчивается контракт. Продлевать будете?
– У него текущее соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий – один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба.
Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава.
Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех.
– А что происходит с контрактом Квинси Промеса?
– У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей.
- В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал в 9 матчах.
- Статистика 32-летнего Промеса: 21 игра, 8 голов, 8 ассистов.