Бензема угрожают в Саудовской Аравии

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема возникли проблемы из-за слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
«Высказывание министра о связях Карима с «Братьями-мусульманами»* имеет серьезные последствия. Эта группировка считается террористической в Саудовской Аравии.
Из-за этого Бензема получает угрозы. Ему приходят враждебные сообщения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.
- Французский форвард подал в суд на Дарманена.
- Министру грозит штраф в размере 12 тысяч евро.
- Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.