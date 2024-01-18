Бензема угрожают в Саудовской Аравии

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема возникли проблемы из-за слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

«Высказывание министра о связях Карима с «Братьями-мусульманами»* имеет серьезные последствия. Эта группировка считается террористической в Саудовской Аравии.

Из-за этого Бензема получает угрозы. Ему приходят враждебные сообщения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

Французский форвард подал в суд на Дарманена.

Министру грозит штраф в размере 12 тысяч евро.

Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.