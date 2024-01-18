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    Бензема угрожают в Саудовской Аравии

    У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема возникли проблемы из-за слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

    «Высказывание министра о связях Карима с «Братьями-мусульманами»* имеет серьезные последствия. Эта группировка считается террористической в Саудовской Аравии.

    Из-за этого Бензема получает угрозы. Ему приходят враждебные сообщения», – сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

    • Французский форвард подал в суд на Дарманена.
    • Министру грозит штраф в размере 12 тысяч евро.
    • Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: RMC Sport

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