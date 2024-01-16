Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема будет судиться с французским министром.

Футболист подал иск против главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

Ранее политик обвинил экс-капитана «Реала» в связях с группировкой «Братья-мусульмане»* после его высказываний в поддержку жителей сектора Газа.

Бензема утверждает, что он не связан с радикалами, а слова министра наносят ущерб его чести и репутации.

Дарманену грозит штраф в размере 12 тысяч евро.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.