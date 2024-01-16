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    Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема будет судиться с французским министром.

    Футболист подал иск против главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

    Ранее политик обвинил экс-капитана «Реала» в связях с группировкой «Братья-мусульмане»* после его высказываний в поддержку жителей сектора Газа.

    Бензема утверждает, что он не связан с радикалами, а слова министра наносят ущерб его чести и репутации.

    Дарманену грозит штраф в размере 12 тысяч евро.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: RTL

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