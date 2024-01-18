Быстров прокомментировал переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Владимир Быстров поделился мнением о решении левого защитника Данила Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА.

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

«Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Это не игрок основного состава.

Есть прекрасная Академия, растите своих футболистов на эту позицию», – сказал Быстров.