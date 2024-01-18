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    • Быстров прокомментировал переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Быстров прокомментировал переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Владимир Быстров поделился мнением о решении левого защитника Данила Кругового сменить «Зенит» на ЦСКА.

    • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в ЦСКА в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

    «Для ЦСКА это огромный плюс. У «Зенита» играют иностранцы, они эту потерю не заметят. Это не игрок основного состава.

    Есть прекрасная Академия, растите своих футболистов на эту позицию», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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