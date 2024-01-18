Защитник ЦСКА Роша попал в престижный рейтинг от CIES

Виллиан Роша из ЦСКА – в топ-10 центральных защитников мира по числу выигранных верховых единоборств.

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала соответствующий рейтинг.

Лидером списка стал Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Топ-10 рейтинга выглядит так: