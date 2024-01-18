Защитник ЦСКА Роша попал в престижный рейтинг от CIES

Виллиан Роша из ЦСКА – в топ-10 центральных защитников мира по числу выигранных верховых единоборств.
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала соответствующий рейтинг.
Лидером списка стал Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
- Ким Мин-Джэ («Бавария»);
- Данилу Перейра («ПСЖ»);
- Джамал Ласселлс («Ньюкасл»);
- Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»);
- Бруно Дуарте («Панетоликос»);
- Серхио Рамос («Севилья»);
- Хоаким Энрике («Сантос»);
- Энрике Тревизан («Токио»);
- Виллиан Роша (ЦСКА).