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    Защитник ЦСКА Роша попал в престижный рейтинг от CIES

    Виллиан Роша из ЦСКА – в топ-10 центральных защитников мира по числу выигранных верховых единоборств.

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала соответствующий рейтинг.

    Лидером списка стал Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
    2. Ким Мин-Джэ («Бавария»);
    3. Данилу Перейра («ПСЖ»);
    4. Джамал Ласселлс («Ньюкасл»);
    5. Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»);
    6. Бруно Дуарте («Панетоликос»);
    7. Серхио Рамос («Севилья»);
    8. Хоаким Энрике («Сантос»);
    9. Энрике Тревизан («Токио»);
    10. Виллиан Роша (ЦСКА).

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    Источник: CIES

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