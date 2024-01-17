Уткин сравнил Месси с Мэрил Стрип

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

«Все равно ведь слегка осточертело уже вот это вот всe. Я поискал параллель вот этой стыдной оскомине от победы Месси в очередном всемирном голосовании. Посмотрел мысленно налево. Посмотрел мысленно направо. Не нашeл. Догадка поразила меня с неизвестного направления, но прямо обожгла.

Месси – это Мэрил Стрип. Возможно, величайшая киноактриса всех времeн. И не просто величайшая, а с тремя «Оскарами» за карьеру, а ещe у неe 21 номинация – и это больше всех не только среди женщин, а вообще.

Выйдя на сцену за третьим «Оскаром», полученным за роль Маргарет Тэтчер, великая Мэрил Стрип сказала со своей удивительной, словно извиняющейся улыбкой: «Я понимаю, как я всем вам тут надоела…»

У Лео, наверное, нет подходящей улыбки, поэтому на получение очередной награды The Best он просто не приехал.

И вы мне скажете: как сравнивать актрису со спортсменом? Ведь разные критерии! Футболист играет и становится чемпионом, а актриса просто играет. И да, оба участвуют в голосованиях, но разве это одно?..

Конечно, это разное. Потому что Мэрил Стрип не могла бы получить «Оскар» за роль Тэтчер через год-другой. Только прям тогда, вынь да положь! А Месси его награды в опросах волной настигать ещe долго могут.

Лео с Мэрил роднит величие и то, что они многим надоели. Ещe возраст. Он разный, но тем не менее для профессии почтенный. Но разве не интересно, что ещe получится у великой актрисы? Кинозвeзды в Голливуде сейчас и до ста лет творят. Вон на Клинта Иствуда посмотрите, ему ещe ста нет, но уже практически в обед.

Роли ведь не кончаются. Просто становятся другими. И актeр не заканчивается, просто меняется. Может, и на великого футболиста в 30 сколько там Месси лет, посмотрим так же? Это просто его новая роль», – написал Уткин в своей колонке для «Советского спорта».