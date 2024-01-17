В ЦСКА отреагировали на ссылку Кругового в дубль «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании контракта с левым защитником «Зенита» Данилом Круговым.

Стороны заключили соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

25-летний футболист перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

– Как бы оценили приобретение Кругового?

– Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране – при этом очень техничным и активным в атаке.

По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки.

В данном случае сошлась как и эта составляющая – Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента – так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку.

Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока – также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.

– При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.

– Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу [Медведеву], сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.

Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта.

Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.