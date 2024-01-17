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    В ЦСКА отреагировали на ссылку Кругового в дубль «Зенита»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании контракта с левым защитником «Зенита» Данилом Круговым.

    • Стороны заключили соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • 25-летний футболист перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета.

    – Как бы оценили приобретение Кругового?

    – Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Данил является одним из самых талантливых и сильных российских левых защитников в стране – при этом очень техничным и активным в атаке.

    По данному игроку внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки.

    В данном случае сошлась как и эта составляющая – Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента – так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку.

    Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока – также важнейший фактор. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Это очень серьезная и успешная работа многих департаментов клуба. Мы рады, что как мы выбрали Даню, так и Даня выбрал нас.

    – При этом «Зенит» сегодня перевел Кругового во вторую команду.

    – Сегодня перед регистрацией контракта и объявлением о переходе я звонил Александру Ивановичу [Медведеву], сообщил о принятом решении. Как мне кажется, мы конструктивно пообщались.

    Он сказал мне о решении перевести Даню в «Зенит-2», но предоставить там футболисту игровую практику. Это их право.

    Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учетом действующего контракта.

    Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае, с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1705521032
    крыса КРУГОВОЙ и неблагодарный к ЗЕНИТУ
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    Napaleon Banapart
    1705521047
    Проще говоря за небольшую плату он может свинтить в ЦСКА уже сейчас. У ЦСКА игрок на вторую часть сезона а Зенит получит хоть что то плюс экономит на зарплате за полгода...
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