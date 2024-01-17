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    Газзаев оценил перспективы Кругового в ЦСКА

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от перехода в московский клуб левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

    «Круговой – квалифицированный игрок, который достаточно хорошо оснащeн в техническом и тактическом плане. У Данила очень хороший возраст, он уже сформировавшийся игрок.

    Мне кажется, что это очень хорошее приобретение, особенно к схеме, по которой играет ЦСКА. Думаю, он вольeтся и будет одним из лидеров команды.

    Конечно, его приглашают не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Но в любой команде существует конкуренция. Это прекрасно понимают все.

    На его позиции может сыграть и Мойзес, но он сейчас больше в обороне. Но на этой позиции Круговой мне нравится больше», – сказал Газзаев.

    • 25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал футболиста в дубль до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1705513240
    25 лет парню, только удачи ему пожелаю
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