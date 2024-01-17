Газзаев оценил перспективы Кругового в ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от перехода в московский клуб левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Круговой – квалифицированный игрок, который достаточно хорошо оснащeн в техническом и тактическом плане. У Данила очень хороший возраст, он уже сформировавшийся игрок.

Мне кажется, что это очень хорошее приобретение, особенно к схеме, по которой играет ЦСКА. Думаю, он вольeтся и будет одним из лидеров команды.

Конечно, его приглашают не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Но в любой команде существует конкуренция. Это прекрасно понимают все.

На его позиции может сыграть и Мойзес, но он сейчас больше в обороне. Но на этой позиции Круговой мне нравится больше», – сказал Газзаев.