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    Хави сделал заявление о своем будущем в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Хави назвал условие для своего ухода из каталонского клуба.

    «Когда я пришeл сюда, нас просили занять четвeртое место, а мы стали вторыми. В прошлом году целью было выиграть лигу. В этом – выиграть важные титулы, Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов.

    Если цели не будут достигнуты, я уйду. Но сейчас мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче.

    Футболисты теряют веру в меня? В тот день, когда они будут не на моей стороне, я соберу вещи и отправлюсь домой.

    Да, поражения в финале, а тем более от «Реала», причиняют боль и давят. Но команда сильна, а игроки верят в проект.

    Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим исправить ситуацию и повторить успех прошлого сезона», – сказал Хави.

    • Каталонцы идут на 4-м месте в Примере с 41 очком в 19 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов при одном матче в запасе.
    • Хави тренирует «Барсу» с ноября 2021 года.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1705498612
    Работай,Хави!!! У нас в СССР тоже тренеров сборных за серебро с работы снимали,пока не поняли,что выше головы не прыгнешь.Чемпионство удел немногих.
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