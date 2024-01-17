Хави сделал заявление о своем будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал условие для своего ухода из каталонского клуба.

«Когда я пришeл сюда, нас просили занять четвeртое место, а мы стали вторыми. В прошлом году целью было выиграть лигу. В этом – выиграть важные титулы, Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов.

Если цели не будут достигнуты, я уйду. Но сейчас мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче.

Футболисты теряют веру в меня? В тот день, когда они будут не на моей стороне, я соберу вещи и отправлюсь домой.

Да, поражения в финале, а тем более от «Реала», причиняют боль и давят. Но команда сильна, а игроки верят в проект.

Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим исправить ситуацию и повторить успех прошлого сезона», – сказал Хави.