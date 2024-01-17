Футболисты «Барселоны» теряют веру в Хави

У главного тренера «Барселоны» Хави возникли проблемы внутри команды.

Отдельные важные игроки уже потеряли веру в 43-летнего специалиста.

Они уже несколько недель подвергают сомнению подход Хави и расстроены его критикой в адрес футболистов.

Руководство «Барсы» всерьез думает о смене тренера по окончании сезона. Команду может возглавить Рафаэль Маркес.