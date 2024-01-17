Футболисты «Барселоны» теряют веру в Хави

У главного тренера «Барселоны» Хави возникли проблемы внутри команды.
Отдельные важные игроки уже потеряли веру в 43-летнего специалиста.
Они уже несколько недель подвергают сомнению подход Хави и расстроены его критикой в адрес футболистов.
Руководство «Барсы» всерьез думает о смене тренера по окончании сезона. Команду может возглавить Рафаэль Маркес.
- Каталонцы идут на 4-м месте в Примере с 41 очком в 19 турах.
- Отставание от лидера – 8 баллов при одном матче в запасе.
- Хави тренирует «Барсу» с ноября 2021 года.