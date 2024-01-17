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    Футболисты «Барселоны» теряют веру в Хави

    У главного тренера «Барселоны» Хави возникли проблемы внутри команды.

    Отдельные важные игроки уже потеряли веру в 43-летнего специалиста.

    Они уже несколько недель подвергают сомнению подход Хави и расстроены его критикой в адрес футболистов.

    Руководство «Барсы» всерьез думает о смене тренера по окончании сезона. Команду может возглавить Рафаэль Маркес.

    • Каталонцы идут на 4-м месте в Примере с 41 очком в 19 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов при одном матче в запасе.
    • Хави тренирует «Барсу» с ноября 2021 года.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (3)
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    Mirak92
    1705440997
    Её и не было так то
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    Ziklop
    1705442833
    надо было у Оренбурга покупать Веру!
    Ответить
    Lilipyt
    1705443911
    Дожили теперь не Тренер подбирает игроков, а игроки Тренера
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