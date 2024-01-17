Дзюба возмущен тем, что Месси признали лучшим игроком 2023 года

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба не согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.
– За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, там все вообще в шоке. За какие заслуги?
Дали за прошлый чемпионат мира – окей, дальше – это уже беспредел. Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Приз уже теряет свою значимость.
– За кого бы ты проголосовал?
– Вообще мне больше нравится Мбаппе, но надо признать, что Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Эрлинг Холанд. Или Кевин де Брюйне.
- Месси опередил в голосовании Холанда и Мбаппе.
- Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
- Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».