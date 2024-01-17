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    • Дзюба возмущен тем, что Месси признали лучшим игроком 2023 года

    Дзюба возмущен тем, что Месси признали лучшим игроком 2023 года

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба не согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

    – За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, там все вообще в шоке. За какие заслуги?

    Дали за прошлый чемпионат мира – окей, дальше – это уже беспредел. Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Приз уже теряет свою значимость.

    – За кого бы ты проголосовал?

    – Вообще мне больше нравится Мбаппе, но надо признать, что Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Эрлинг Холанд. Или Кевин де Брюйне.

    • Месси опередил в голосовании Холанда и Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1705490268
    Согласен с Дзюбой.
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    NewLife
    1705491064
    "За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, там все вообще в шоке. За какие заслуги?" Я тоже в шоке: какой нах Месси, когда есть зюба)))))
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    ilichkadr
    1705492463
    Обидели Артёмку. Даже в список претендентов не попал. Зато в Мегафоне на первых ролях, файлы догоняет. Какие/никакие, а бабки...
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    VVM1964
    1705492788
    " - На его месте должен был быть Я... " ))) - х\ф "Бриллиантовая рука" - даже название фильма подходит Дзюбе )))
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    sochi-2013
    1705493835
    Из всей шайки-лейки, что Месси признали лучшим игроком 2023 года, только у самого Лео осталось чувство стыда и справедливости, и он не прилетел за призом. P.S. Месси мне не нравится, но сейчас даже зауважал его маленько.
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