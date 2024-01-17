Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, Вадим Шпинев, сообщил, что предложения о переходе игрока в стамбульский клуб не поступало.
«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», – сказал Шпинев.
- Ранее сообщалось, что игрок дал согласие на переход в «Бешикташ».
- Летом 2024 года у Миранчука закончится контракт с «Локомотивом».
- В этом сезоне хавбек провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.
- Шпинев отметил, что будущее футболиста определится летом, а до тех пор хавбек останется в московской команде.