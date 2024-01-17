Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, Вадим Шпинев, сообщил, что предложения о переходе игрока в стамбульский клуб не поступало.

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», – сказал Шпинев.