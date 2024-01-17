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    • Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

    Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа» к игроку

    Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, Вадим Шпинев, сообщил, что предложения о переходе игрока в стамбульский клуб не поступало.

    «Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», – сказал Шпинев.

    • Ранее сообщалось, что игрок дал согласие на переход в «Бешикташ».
    • Летом 2024 года у Миранчука закончится контракт с «Локомотивом».
    • В этом сезоне хавбек провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.
    • Шпинев отметил, что будущее футболиста определится летом, а до тех пор хавбек останется в московской команде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:40
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705491482
    Да какая Турция. Антоха достиг своего максимума у проводниц. Теперь только вниз. Гыгыгы
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