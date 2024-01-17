Уткин объяснил, почему Месси вновь выбрали лучшим игроком в мире

Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о получении нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси премии The Best лучшему игроку мира по версии ФИФА.

«У меня есть для вас неочевидный ответ на вопрос, почему снова и снова выбирают Месси. Что само по себе раздражает, конечно, меня в том числе.

Вот, словно с полки наугад, из сегодняшней ленты берем слова Криса Саттона. Выбирая лучшего в истории хавбека АПЛ, он говорит, что де Брюйне близко не стоял к Полу Скоулзу.

А почему? Сравнивайте с логикой голосующих за Месси.

Кто больше выиграл?

Станете спорить, что Скоулз великий игрок?

А в отборе Скоулз вообще был сильнее!

Но самое главное, не высказанное прямо: Скоулз свой. И в любом опросе при первой возможности голосуют за своих. В усредненном, а не частном случае.

Так и выходит, что Месси для всех, и его обязательно назовет тот, кому то подумать лень, то времени мало, то – см. выше аргументы Саттона.

А остальные кандидатуры элементарно размываются.

А Саттон, кстати, еще и Роя Кина выше де Брюйне ставит», – написал Уткин.