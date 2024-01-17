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    • Уткин объяснил, почему Месси вновь выбрали лучшим игроком в мире

    Уткин объяснил, почему Месси вновь выбрали лучшим игроком в мире

    Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о получении нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси премии The Best лучшему игроку мира по версии ФИФА.

    «У меня есть для вас неочевидный ответ на вопрос, почему снова и снова выбирают Месси. Что само по себе раздражает, конечно, меня в том числе.

    Вот, словно с полки наугад, из сегодняшней ленты берем слова Криса Саттона. Выбирая лучшего в истории хавбека АПЛ, он говорит, что де Брюйне близко не стоял к Полу Скоулзу.

    А почему? Сравнивайте с логикой голосующих за Месси.

    Кто больше выиграл?

    Станете спорить, что Скоулз великий игрок?

    А в отборе Скоулз вообще был сильнее!

    Но самое главное, не высказанное прямо: Скоулз свой. И в любом опросе при первой возможности голосуют за своих. В усредненном, а не частном случае.

    Так и выходит, что Месси для всех, и его обязательно назовет тот, кому то подумать лень, то времени мало, то – см. выше аргументы Саттона.

    А остальные кандидатуры элементарно размываются.

    А Саттон, кстати, еще и Роя Кина выше де Брюйне ставит», – написал Уткин.

    • Месси выиграл приз The Best в третий раз.
    • Аргентинец в прошлом году в восьмой раз стал победителем в споре за «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.
    • В 2009 году он также был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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