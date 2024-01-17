Моуринью написал 10 слов на прощание с «Ромой»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, оставивший этот пост 16 января, написал 10 слов на своей странице в социальной сети.
«Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», – написал Моуринью.
Он сопроводил публикацию фотографиями памятных моментов с «джаллоросси».
- Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
- Он привел команду к победе в Лиге конференций-2021/22 и к финалу Лиги Европы-2022/23.
- В текущем чемпионате Италии «Рома» занимает 9 место с 29 очками после 20 матчей.
- Новым главным тренером команды стал Даниэле Де Росси.