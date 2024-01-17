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    Моуринью написал 10 слов на прощание с «Ромой»

    Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, оставивший этот пост 16 января, написал 10 слов на своей странице в социальной сети.

    «Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», – написал Моуринью.

    Он сопроводил публикацию фотографиями памятных моментов с «джаллоросси».

    • Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
    • Он привел команду к победе в Лиге конференций-2021/22 и к финалу Лиги Европы-2022/23.
    • В текущем чемпионате Италии «Рома» занимает 9 место с 29 очками после 20 матчей.
    • Новым главным тренером команды стал Даниэле Де Росси.

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    Источник: «Бомбардир»

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