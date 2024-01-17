Моуринью написал 10 слов на прощание с «Ромой»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, оставивший этот пост 16 января, написал 10 слов на своей странице в социальной сети.

«Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», – написал Моуринью.

Он сопроводил публикацию фотографиями памятных моментов с «джаллоросси».