Уткин признал ошибку в своем высказывании о «Торпедо»

Журналист и комментатор Василий Уткин признал, что упустил информацию о смене владельцев в «Торпедо».

«Конечно, я лажанулся – упустил, что в «Торпедо» новые хозяева. Пусть признанная лажа и останется как пример ошибки, от которой никто не застрахован.

Тем более, что ничье достоинство не задето, панч неплохой, а в тексте, строго говоря, становится лишним только слово «единственный».

О масштабе же ошибки может судить каждый читатель моей тележки», – написал Уткин.