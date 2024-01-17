Уткин признал ошибку в своем высказывании о «Торпедо»

Журналист и комментатор Василий Уткин признал, что упустил информацию о смене владельцев в «Торпедо».
«Конечно, я лажанулся – упустил, что в «Торпедо» новые хозяева. Пусть признанная лажа и останется как пример ошибки, от которой никто не застрахован.
Тем более, что ничье достоинство не задето, панч неплохой, а в тексте, строго говоря, становится лишним только слово «единственный».
О масштабе же ошибки может судить каждый читатель моей тележки», – написал Уткин.
- Ранее он написал об отставке главного тренера команды Артема Горлова: «Единственное реалистичное объяснение этого – освободившийся нынче же в Риме Жозе Моуринью. Да; единственное реалистичное! А во всех остальных случаях решение всецело идиотское».
- «Торпедо» занимает 8 место в Первой лиге с 27 очками после 20 матчей.