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    Уткин признал ошибку в своем высказывании о «Торпедо»

    Журналист и комментатор Василий Уткин признал, что упустил информацию о смене владельцев в «Торпедо».

    «Конечно, я лажанулся – упустил, что в «Торпедо» новые хозяева. Пусть признанная лажа и останется как пример ошибки, от которой никто не застрахован.

    Тем более, что ничье достоинство не задето, панч неплохой, а в тексте, строго говоря, становится лишним только слово «единственный».

    О масштабе же ошибки может судить каждый читатель моей тележки», – написал Уткин.

    • Ранее он написал об отставке главного тренера команды Артема Горлова: «Единственное реалистичное объяснение этого – освободившийся нынче же в Риме Жозе Моуринью. Да; единственное реалистичное! А во всех остальных случаях решение всецело идиотское».
    • «Торпедо» занимает 8 место в Первой лиге с 27 очками после 20 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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