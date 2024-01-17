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    Мостовой прокомментировал отставку Моуринью

    Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что карьера Жозе Моуринью, уволенного с поста главного тренера «Ромы», идет вниз.

    «Увольнение логично. Результата последнее время нет. Команда достаточно сильная, средств потрачено много. Моуринью обычно выигрывал все только с топами, когда были затраченные средства. Тут последнее время провал был.

    Да и в целом, все не очень хорошо. До этого в «Манчестер Юнайтед» тоже все было не очень хорошо. Хотя там затрачено было очень много денег.

    Можно лишь говорить об одном, что карьера Моуринью идет уже вниз. Но где-то он сейчас опять окажется. Имя он уже себе сделал. Думаю, кто-то пригласит его.

    Но даже он останется без работы, то ничего страшного не будет. У него денег столько, что он может купить весь чемпионат Португалии», – сказал Мостовой.

    • Моуринью возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
    • Он привел команду к победе в Лиге конференций-2021/22 и к финалу Лиги Европы-2022/23.
    • В текущем чемпионате Италии «Рома» занимает 9 место с 29 очками после 20 матчей.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1705470110
    скоро всплывёт в саудовской аравии, вот и всё
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    Челнинец
    1705470171
    Давно пора было уволить его
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