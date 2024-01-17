Мостовой прокомментировал отставку Моуринью

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что карьера Жозе Моуринью, уволенного с поста главного тренера «Ромы», идет вниз.

«Увольнение логично. Результата последнее время нет. Команда достаточно сильная, средств потрачено много. Моуринью обычно выигрывал все только с топами, когда были затраченные средства. Тут последнее время провал был.

Да и в целом, все не очень хорошо. До этого в «Манчестер Юнайтед» тоже все было не очень хорошо. Хотя там затрачено было очень много денег.

Можно лишь говорить об одном, что карьера Моуринью идет уже вниз. Но где-то он сейчас опять окажется. Имя он уже себе сделал. Думаю, кто-то пригласит его.

Но даже он останется без работы, то ничего страшного не будет. У него денег столько, что он может купить весь чемпионат Португалии», – сказал Мостовой.