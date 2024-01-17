Агент Лунева — о жесте Медведева: «Если наказания не произойдет, значит мы живем в абсолютно продажной футбольной экосистеме»

Агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, Антон Смирнов, призвал наказать председателя правления «Зенита» Александра Медведева за жест в адрес «Спартака».
«Дай Александру Ивановичу еще 100 возможностей повторить то же самое, но не под камеры, он это с удовольствием сделает. В этом у меня нет никаких сомнений.
А, следовательно, никакого осознания ошибки при удалении видео в данном случае нет.
То, что говорит об этом Алаев, это цирк шапито.
Есть факт высказывания. Есть огромный резонанс. Есть репутационные издержки «Спартака» и его многомиллионной аудитории.
А соответственно Медведев должен понести наказание через санкции комитета РФС по этике. Если этого не произойдет, значит мы живем в абсолютно продажной футбольной экосистеме, где можно не нести никакой ответственности за явные грубейшие нарушения и провокационное поведение.
Медведев должен быть наказан. Надоело слушать оскорбительную риторику тех, кто считает, что им все позволено, что по принадлежности к народному достоянию и родному городу президента они могут считать себя избранными», – написал агент Лунева.
- Пресс-служба «Зенита» выложила видеосюжет, в котором присутствует фрагмент с жестом Медведева. Он поприветствовал Клаудиньо и спросил его о готовности к игре против «Спартака», ударив несколько раз ладонью по запястью. Позднее петербургский клуб удалил ролик.
- Президент РПЛ Александр Алаев сказал об этом следующее: «Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки».
- «Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге в начале марта.
- Лунев ранее играл за «Зенит», с которым три раза выиграл чемпионат России.