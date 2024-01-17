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    Уткин отреагировал на отставку тренера в «Торпедо»

    Василий Уткин раскритиковал решение «Торпедо» уволить главного тренера Артема Горлова.

    «Торпедо» в своем репертуаре. Опять тренера уволили, Артема Горлова. Просто интересно, что должно произойти, чтобы тренер перестал устраивать сразу после отпуска. Удивительный клуб.

    Обычно такое случается, когда вдруг освобождается человек, которого ждали и о котором мечтали. Поэтому единственное реалистичное объяснение этого – освободившийся нынче же в Риме Жозе Моуринью. Да; единственное реалистичное!

    А во всех остальных случаях решение всецело идиотское. Артема Горлова жалко. Способный человек, как-то не везет ему с работой», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Торпедо» набрало 27 очков в 20 турах Первой лиги и занимает 8-е место в таблице.
    • Горлов возглавлял команду с октября.
    • Ожидается, что его сменит Олег Кононов.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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