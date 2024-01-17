Уткин отреагировал на отставку тренера в «Торпедо»

Василий Уткин раскритиковал решение «Торпедо» уволить главного тренера Артема Горлова.

«Торпедо» в своем репертуаре. Опять тренера уволили, Артема Горлова. Просто интересно, что должно произойти, чтобы тренер перестал устраивать сразу после отпуска. Удивительный клуб.

Обычно такое случается, когда вдруг освобождается человек, которого ждали и о котором мечтали. Поэтому единственное реалистичное объяснение этого – освободившийся нынче же в Риме Жозе Моуринью. Да; единственное реалистичное!

А во всех остальных случаях решение всецело идиотское. Артема Горлова жалко. Способный человек, как-то не везет ему с работой», – написал Уткин в своем телеграм-канале.