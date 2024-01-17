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    Журналист назвал качество Кузяева, удивившее французов

    Журналист L’Equipe Себастьен Бурон высказался об игре Далера Кузяева в составе «Гавра».

    По его словам, российский футболист удивил своей сдержанностью.

    «После хорошего старта в «Гавре» у Далера, возможно, возникли физические трудности в конце 2023 года. Но с начала 2024-го он проявляет себя как лидер, в том числе тонко забив в ворота «Кана» левой ногой. С Лукой Эльснером «Гавр» хочет играть в атакующий и техничный футбол, и это здорово для Далера.

    Далер нравится своим товарищам по команде, хотя они говорят, что он очень спокойный и сдержанный. Например, когда он забил свой первый мяч в ворота «Бреста», то не праздновал его, и это стало сюрпризом для нас.

    У него отличная карьера, но все говорят, что он очень простой парень с очень приятным характером», – рассказал Бурон.

    • Прошлым летом Кузяев присоединился к «Гавру» после истечения контракта с «Зенитом».
    • Его статистика: 19 матчей, 3 гола и 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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