Журналист назвал качество Кузяева, удивившее французов

Журналист L’Equipe Себастьен Бурон высказался об игре Далера Кузяева в составе «Гавра».

По его словам, российский футболист удивил своей сдержанностью.

«После хорошего старта в «Гавре» у Далера, возможно, возникли физические трудности в конце 2023 года. Но с начала 2024-го он проявляет себя как лидер, в том числе тонко забив в ворота «Кана» левой ногой. С Лукой Эльснером «Гавр» хочет играть в атакующий и техничный футбол, и это здорово для Далера.

Далер нравится своим товарищам по команде, хотя они говорят, что он очень спокойный и сдержанный. Например, когда он забил свой первый мяч в ворота «Бреста», то не праздновал его, и это стало сюрпризом для нас.

У него отличная карьера, но все говорят, что он очень простой парень с очень приятным характером», – рассказал Бурон.