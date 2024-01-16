Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предлагает Мбаппе

«ПСЖ» несколько месяцев назад сообщил Килиану Мбаппе, на каких условиях готов продлить с ним контракт.
Если 25-летний нападающий останется, клуб будет ему платить около 70 миллионов евро в год.
Сейчас у француза аналогичная зарплата, то есть повышения оклада ему не обещают.
Сообщалось, что «Реал» предлагает игроку порядка 30 миллионов евро за сезон.
- Мбаппе летом станет свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
- В этом сезоне форвард «ПСЖ» забил 26 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.