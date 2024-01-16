Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предлагает Мбаппе

«ПСЖ» несколько месяцев назад сообщил Килиану Мбаппе, на каких условиях готов продлить с ним контракт.

Если 25-летний нападающий останется, клуб будет ему платить около 70 миллионов евро в год.

Сейчас у француза аналогичная зарплата, то есть повышения оклада ему не обещают.

Сообщалось, что «Реал» предлагает игроку порядка 30 миллионов евро за сезон.