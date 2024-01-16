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    Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» предлагает Мбаппе

    «ПСЖ» несколько месяцев назад сообщил Килиану Мбаппе, на каких условиях готов продлить с ним контракт.

    Если 25-летний нападающий останется, клуб будет ему платить около 70 миллионов евро в год.

    Сейчас у француза аналогичная зарплата, то есть повышения оклада ему не обещают.

    Сообщалось, что «Реал» предлагает игроку порядка 30 миллионов евро за сезон.

    • Мбаппе летом станет свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
    • В этом сезоне форвард «ПСЖ» забил 26 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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