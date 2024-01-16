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    • Журналист Риоло: «Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно»

    Журналист Риоло: «Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно»

    Журналист Даниэль Риоло раскрыл условия, которые «ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе.

    «С одной стороны игроку готовы дать все. Зарплата – гораздо больше 100 миллионов за сезон. Такого мы раньше не видели. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами.

    Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать мать игрока. Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно.

    С другой стороны будет что-то... «нормальное». Речь о «Реале». Обычная зарплата для звезд футбола – около 30 миллионов. Может, чуть больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его с небес на землю.

    Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбрать», – сказал журналист.

    • Мбаппе летом станет свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 180 млн евро.
    • В этом сезоне форвард «ПСЖ» забил 26 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 19:29
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    Комментарии (5)
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    Suvorov71
    1705424306
    Не надо делать лишних движений, как идет так и живи, жизнь одна, а спортивная жизнь очень коротка, все у тебя будет, да и играешь ты в сильном чемпионате
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    1705425522
    В Реале он может выйти на новый уровень, встать в один ряд с великими, выиграть ЛЧ, золотой мяч. А в ПСЖ так и будет вариться в детском саду Лиги 1, раз за разом выигрывать чемпионат, бить рекорды ПСЖ. Но ПСЖ сегодня есть, а завтра шейхи наиграются и бросят, а Реал вечен. Денег у него уже к 25 годам хватит на десять жизней.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705425910
    Если в РПЛ не перейдёт, жизнь напрасно прожита
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    Damir07
    1705426634
    По человеческому фактору любой из нас остался бы за такие деньги столько денег конечно остался бы Но ро футбольному уйдёт сразу но там тоже вини на той же позиции с гарантией игровой времени
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