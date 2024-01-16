Журналист Риоло: «Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно»

Журналист Даниэль Риоло раскрыл условия, которые «ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе.

«С одной стороны игроку готовы дать все. Зарплата – гораздо больше 100 миллионов за сезон. Такого мы раньше не видели. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами.

Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать мать игрока. Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно.

С другой стороны будет что-то... «нормальное». Речь о «Реале». Обычная зарплата для звезд футбола – около 30 миллионов. Может, чуть больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его с небес на землю.

Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбрать», – сказал журналист.