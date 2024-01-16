В Госдуме отреагировали на возмущение Кругового ценами на хлеб в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила на жалобу защитника «Зенита» Данила Кругового.

В декабре футболист посетовал на рост цен, в частности, его возмутила стоимость хлеба.

«Футболисты жалуются на рост цен на продукты? Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут. Для меня это странная история.

Говорят, что зарплаты не растут? Журналисты специально задали этот вопрос, чтобы спровоцировать общество. А люди начнут говорить: «Ребят, вам ли жаловаться?» Так что это провокация. Только не знаю, зачем это нужно.

Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то да, мы обсуждали этот вопрос с коллегами: и на заседаниях, и у президента в прямом эфире спрашивали. Это беспокоит людей. Как я понимаю, меры сейчас принимаются», – сказала Журова.