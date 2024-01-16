Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В Госдуме отреагировали на возмущение Кругового ценами на хлеб в России

    В Госдуме отреагировали на возмущение Кругового ценами на хлеб в России

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила на жалобу защитника «Зенита» Данила Кругового.

    В декабре футболист посетовал на рост цен, в частности, его возмутила стоимость хлеба.

    «Футболисты жалуются на рост цен на продукты? Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут. Для меня это странная история.

    Говорят, что зарплаты не растут? Журналисты специально задали этот вопрос, чтобы спровоцировать общество. А люди начнут говорить: «Ребят, вам ли жаловаться?» Так что это провокация. Только не знаю, зачем это нужно.

    Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то да, мы обсуждали этот вопрос с коллегами: и на заседаниях, и у президента в прямом эфире спрашивали. Это беспокоит людей. Как я понимаю, меры сейчас принимаются», – сказала Журова.

    • Футболист говорил в 2019 году, что зарабатывает около миллиона рублей в месяц.
    • 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 18 матчах.

    Новости по теме
    Круговой высказался о начале сборов с «Зенитом»
    Мостовой прокомментировал предстоящий трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА 2
    Еще один клуб РПЛ включился в гонку за Кругового
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1705433553
    Ну и !?
    Ответить
    VVM1964
    1705433918
    Журова, как ты вообще можешь ощутить рост цен на продукты, коммуналку и бензин - это же ничтожная составляющая часть от твоей зарплаты, а от доходов так и вообще микроскопическая !!! (((
    Ответить
    Красногвардейчик
    1705435104
    Лично я не ощутила рост цен на яйца. ================= Во тварь, ещё и глумится
    Ответить
    Красногвардейчик
    1705435189
    Эта сволочь, может почти каждый месяц, себе новые машины покупать......какие яйца, Света?!!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+