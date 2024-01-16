Реакция «Барселоны» на признание Месси лучшим игроком 2023 года

«Барселона» поздравила Лионеля Месси с получением премии The Best от ФИФА.

«Так держать, Лео!» – говорится в публикации каталонцев, которая сопровождена эмодзи козла (goat – в переводе на английский).

Аббревиатура G.O.A.T. расшифровывается как Greatest Of All Time [лучший на все времена].