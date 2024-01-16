Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Реакция «Барселоны» на признание Месси лучшим игроком 2023 года

    Реакция «Барселоны» на признание Месси лучшим игроком 2023 года

    «Барселона» поздравила Лионеля Месси с получением премии The Best от ФИФА.

    «Так держать, Лео!» – говорится в публикации каталонцев, которая сопровождена эмодзи козла (goat – в переводе на английский).

    Аббревиатура G.O.A.T. расшифровывается как Greatest Of All Time [лучший на все времена].

    • Месси опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

    Новости по теме
    Маттеус оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года
    Реакция отца Холанда на признание Месси лучшим игроком 2023 года 5
    Аршавин оценил признание Месси лучшим игроком 2023 года
    Источник: твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+