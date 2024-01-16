Реакция «Барселоны» на признание Месси лучшим игроком 2023 года

«Барселона» поздравила Лионеля Месси с получением премии The Best от ФИФА.
«Так держать, Лео!» – говорится в публикации каталонцев, которая сопровождена эмодзи козла (goat – в переводе на английский).
Аббревиатура G.O.A.T. расшифровывается как Greatest Of All Time [лучший на все времена].
- Месси опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
- Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».