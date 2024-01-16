Мостовой раскрыл детали переговоров с «Енисеем»

Александр Мостовой рассказал, как проходили переговоры с «Енисеем» по поводу возможного сотрудничества.

«Был действительно один звонок, и больше ничего не было. Договорились с [директором «Енисея»] Федосеевым созвониться после новогодних праздников, поговорить.

Но в итоге назначили Андрея Тихонова. Спасибо за приглашение в «Енисей», но на данный момент никаких переговоров с клубом не ведем», – заявил Мостовой.