Мостовой раскрыл детали переговоров с «Енисеем»

Александр Мостовой рассказал, как проходили переговоры с «Енисеем» по поводу возможного сотрудничества.
«Был действительно один звонок, и больше ничего не было. Договорились с [директором «Енисея»] Федосеевым созвониться после новогодних праздников, поговорить.
Но в итоге назначили Андрея Тихонова. Спасибо за приглашение в «Енисей», но на данный момент никаких переговоров с клубом не ведем», – заявил Мостовой.
- «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
- Тихонов уже возглавлял команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.