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    Мостовой раскрыл детали переговоров с «Енисеем»

    Александр Мостовой рассказал, как проходили переговоры с «Енисеем» по поводу возможного сотрудничества.

    «Был действительно один звонок, и больше ничего не было. Договорились с [директором «Енисея»] Федосеевым созвониться после новогодних праздников, поговорить.

    Но в итоге назначили Андрея Тихонова. Спасибо за приглашение в «Енисей», но на данный момент никаких переговоров с клубом не ведем», – заявил Мостовой.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже возглавлял команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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