Кавазашвили – о скандальном жесте Медведева: «Он беспокоится о мощи «Спартака», уважает и остерегается»

Экс-вратарь «Зенита» и «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил скандальный жест Александра Медведева.

«То, что сделал Медведев, – это обычный спорт богатых организаций, они всегда конкурируют.

«Спартак», не взирая на иногда не очень выразительные матчи, представляет угрозу «Зениту» и всем остальным командам, претендующим на чемпионство. Это естественный фактор – генеральный директор сине-бело-голубых подбадривает своих игроков.

О сопернике говорят в том случае, когда его остерегаются, уважают и боятся. Меня это радует, а не угнетает! Медведев – молодец, он предупреждает своих футболистов, как надо готовиться к «Спартаку».

Если тебя бьют по ногам, значит, ты сильнее соперников во всех параметрах, а тебя могут остановить лишь грубой игрой. От того, что ты так ответишь, что тебя выгонят с поля, этим ты только поможешь сопернику.

То же самое и с Медведевым: если он беспокоится о мощи «Спартака», значит, он уважает и остерегается мощи красно-белых», – заявил Кавазашвили.