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    • Кавазашвили – о скандальном жесте Медведева: «Он беспокоится о мощи «Спартака», уважает и остерегается»

    Кавазашвили – о скандальном жесте Медведева: «Он беспокоится о мощи «Спартака», уважает и остерегается»

    Экс-вратарь «Зенита» и «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил скандальный жест Александра Медведева.

    «То, что сделал Медведев, – это обычный спорт богатых организаций, они всегда конкурируют.

    «Спартак», не взирая на иногда не очень выразительные матчи, представляет угрозу «Зениту» и всем остальным командам, претендующим на чемпионство. Это естественный фактор – генеральный директор сине-бело-голубых подбадривает своих игроков.

    О сопернике говорят в том случае, когда его остерегаются, уважают и боятся. Меня это радует, а не угнетает! Медведев – молодец, он предупреждает своих футболистов, как надо готовиться к «Спартаку».

    Если тебя бьют по ногам, значит, ты сильнее соперников во всех параметрах, а тебя могут остановить лишь грубой игрой. От того, что ты так ответишь, что тебя выгонят с поля, этим ты только поможешь сопернику.

    То же самое и с Медведевым: если он беспокоится о мощи «Спартака», значит, он уважает и остерегается мощи красно-белых», – заявил Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии (4)
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    Номэд
    1705419290
    Александр Медведев поскользнулся и жестко упал на газон перед матчем со «Спартаком» 20 авг 2023 Просто напомню, вот такой был позор у этого блохастого, когда он даже по мячу не смог попасть.
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    alefreddy
    1705420185
    что то грузин запутался
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705420459
    Мощь Спартака? ПАЦТАЛОМ. Какая там мощь, так пуговка от парток! Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1705420584
    Какой-то невнятный перевод с грузинского.
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