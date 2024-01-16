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    «Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Ганы

    «Краснодар» хочет усилить свою атаку Османом Букари из «Црвены Звезды».

    Клуб РПЛ сделал предложение о трансфере правого вингера в размере 8 миллионов евро.

    Сербскую сторону эти условия устраивают, но сам футболист пока не дал согласие на переход.

    На него также претендует «Бешикташ», но «Краснодар» предлагает более выгодный контракт.

    • Сейчас Букари участвует в Кубке Африки в составе сборной Ганы.
    • Ранее фланговым нападающим интересовался «Спартак».
    • В этом сезоне 25-летний игрок забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах за «Црвену Звезду».

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    Источник: Mondo

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1705418567
    Рыночная цена 7.5. В целом хорош, в лч забивал и отдавал в этом году. Фланг менять надо однозначно вместо Nигерийцев Кобнана и Олусегуна, которые сильно сдали в этом году. Может получиться тогда немного побороться с нами за 1 место.
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