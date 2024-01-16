«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Ганы

«Краснодар» хочет усилить свою атаку Османом Букари из «Црвены Звезды».

Клуб РПЛ сделал предложение о трансфере правого вингера в размере 8 миллионов евро.

Сербскую сторону эти условия устраивают, но сам футболист пока не дал согласие на переход.

На него также претендует «Бешикташ», но «Краснодар» предлагает более выгодный контракт.