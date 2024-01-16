Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Касильяс высмеял символическую сборную 2023 года от ФИФА

    Экс-капитан «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс оценил символическую сборную прошлого года, названную в ходе церемонии The Best.

    Он высмеял решение составить команду по схеме с четырьмя нападающими.

    «1-3-3-4. Это не лотерейный номер. Это не телефонный код какой-то страны. Это не пароль от моего айфона. Это новая футбольная схема!

    Для следующей символической сборной возьмите схему 1-10», – написал Касильяс в соцсетях.

    Также испанец высказался о вручении других премий The Best.

    «Вы создаете хорошие награды и отнимаете их, поступая несправедливо. Все это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае, всем спокойной ночи!» – добавил Касильяс.

    Новости по теме
    Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии нейросети ChatGPT
    Мюллер вышел на второе место по числу побед в матчах Лиги чемпионов
    Касильяс назвал лучшего вратаря мира
    Источник: твиттер Икера Касильяса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bset
    1705410979
    Зассали убрать Месси просто
    Ответить
    Romeo 123
    1705413707
    Награда позор года достаётся, гному
    Ответить
    MazaiNN
    1705413812
    Отдайте Месси награду вратарь года
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+