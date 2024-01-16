Касильяс высмеял символическую сборную 2023 года от ФИФА

Экс-капитан «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс оценил символическую сборную прошлого года, названную в ходе церемонии The Best.

Он высмеял решение составить команду по схеме с четырьмя нападающими.

«1-3-3-4. Это не лотерейный номер. Это не телефонный код какой-то страны. Это не пароль от моего айфона. Это новая футбольная схема!

Для следующей символической сборной возьмите схему 1-10», – написал Касильяс в соцсетях.

Также испанец высказался о вручении других премий The Best.

«Вы создаете хорошие награды и отнимаете их, поступая несправедливо. Все это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае, всем спокойной ночи!» – добавил Касильяс.