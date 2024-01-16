Экс-жена Тимощука объяснила, почему тренер «Зенита» не уедет из России

Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, не верит в возможность отъезда экс-мужа из России.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, поработавший на Украине, сказал: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

«Тимощук прекрасно уезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не выедет навсегда из России по нескольким причинам.

Ибо, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая то, что ему придется платить алименты детям. А в России можно спрятаться, не платить.

Во-вторых, зачем ему уезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России», – сказала Навроцкая.