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    • Экс-жена Тимощука объяснила, почему тренер «Зенита» не уедет из России

    Экс-жена Тимощука объяснила, почему тренер «Зенита» не уедет из России

    Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, не верит в возможность отъезда экс-мужа из России.

    Ранее американский тренер Деннис Люкенс, поработавший на Украине, сказал: «Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране».

    «Тимощук прекрасно уезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не выедет навсегда из России по нескольким причинам.

    Ибо, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая то, что ему придется платить алименты детям. А в России можно спрятаться, не платить.

    Во-вторых, зачем ему уезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России», – сказала Навроцкая.

    • Тимощук в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1705402683
    Как метко сказала - за непонятную работу. Молодец.
    Ответить
    Ziklop
    1705404731
    Тим отвечает за стандарты, его работы не видно совсем.
    Ответить
    Номэд
    1705407624
    Куда ни ткни - у вшивых всё завязано на бабле.
    Ответить
    Juic
    1705408384
    Зачем тянуть сюда семейные дрязги?
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