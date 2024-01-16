Гвардиола назвал лучшего тренера для «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что «Барселоне» нужно сохранить Хави на посту главного тренера команды.

В минувшие выходные «блаугарна» проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании со счетом 1:4.

«Очень легко обвинять тренера. Игроки должны собраться – играют именно они, это не секрет. Об этом говорят только в случае победы.

Мы все знаем, что они обладают мастерством, показывали это тысячу раз и будут делать это и дальше. Я говорил об этом с самого начала. Это они [игроки] играют и творят. Они очень хороши и добьются успеха.

Прямо сейчас Хави – лучший тренер для «Барсы». Я безоговорочно поддерживаю его. Думаю, обвинять тренера всегда легко», – сказал Гвардиола.