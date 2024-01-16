Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Гвардиола назвал лучшего тренера для «Барселоны»

    Главный тренер «Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что «Барселоне» нужно сохранить Хави на посту главного тренера команды.

    В минувшие выходные «блаугарна» проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании со счетом 1:4.

    «Очень легко обвинять тренера. Игроки должны собраться – играют именно они, это не секрет. Об этом говорят только в случае победы.

    Мы все знаем, что они обладают мастерством, показывали это тысячу раз и будут делать это и дальше. Я говорил об этом с самого начала. Это они [игроки] играют и творят. Они очень хороши и добьются успеха.

    Прямо сейчас Хави – лучший тренер для «Барсы». Я безоговорочно поддерживаю его. Думаю, обвинять тренера всегда легко», – сказал Гвардиола.

    • Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
    • Под его руководством клуб выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.
    • Гвардиола был главным тренером «Барселоны» в 2008–2012 годах.

    Новости по теме
    Гвардиолу попросили сделать выбор между «Сити»-2023 и «Барсой»-2010 – Пеп ответил матом
    ФИФА назвала лучшую футболистку 2023 года
    «Бавария» и «МЮ» летом планируют купить Араухо у «Барсы» 1
    Источник: Cadena Ser

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+