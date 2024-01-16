Роналдо назвал фактор, свидетельствующий о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Известный бразильский футболист Роналдо ответил на вопрос о том, что он знает о возможном переходе французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Единственный спойлер, который я могу дать, это то, что в Париже, я говорил с ним на очень беглом испанском языке, что меня немного удивило. Хороший показатель», – сказал Роналдо.
- Бразилец встретился с Мбаппе в Париже на вынесенном матче регулярного чемпионата НБА между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс».
- У французского нападающего летом заканчивается контракт с «ПСЖ».