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    • Шнякин объяснил механизм, благодаря которому Месси вновь стал лучшим в мире

    Шнякин объяснил механизм, благодаря которому Месси вновь стал лучшим в мире

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оценил присуждение Лионелю Месси награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

    • Лео получил награду 3-й раз в карьере.
    • В прошлом году Месси выиграл Кубок лиг Северной Америки и Лигу 1 с «ПСЖ».
    • У Лео есть 8 «Золотых мячей».

    «Пожалуй, у меня есть еще одно объяснение этой мессимании во время вручений премий.

    Сегодня в эфире спросил Андрея Аршавина: «Вот ты был в свое время кэпом сборной и голосовал за обладателя «Золотого мяча». Как это происходило? Чисто технически».

    Сергеич начинает вспоминать. Мол, подходил кто-то из РФС, спрашивал. И Андрей тут же отвечал: Месси. Он не брал время на размышление, не сравнивал статистику. Он даже не знал, за какой период оценивается игра футболистов. Просто называл имя того, кто нравится. Всe.

    И я уверен, что большинство игроков поступало так же.

    Другой эпизод. До эфира спросил у Аршавина: кого назовешь лучшим сегодня в эфире?

    – Нууу, если вспоминать чемпионат мира, то, конечно…

    «Стоп-стоп, Андрей!». И дальше начинаю объяснять, что есть разница между «Золотым мячом» и The Best от ФИФА. Что есть сроки (19 декабря 2022 – сентябрь 2023). То да сe… И обнаружил удивление на лице Андрея.

    Они просто не углубляются. Не парятся. И сложно их в этом обвинять. Голосуют сердцем, уж извините.

    Пока не будет единой премии с понятными, четкими и едиными для каждого сезона правилами, то будет работать «зачетка Месси» и зачетки других гениев. А пока так», – написал Шнякин.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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