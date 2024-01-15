Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль по аналогии с Россией, но потом удалил пост

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер ретвитнул пост с призывом отстранить Израиль от всех международных футбольных турниров.
Однако спустя некоторое время британец удалил ретвит, получив негативную реакцию.
Публикацию Линекера осудили в британском парламенте, назвав ее «невежественной».
- Боевые действия между Израилем и движением ХАМАС продолжаются с осени.
- Израиль продолжает участвовать в международных турнирах.
- В чемпионат Израиля вскоре должен переехать футболист «Динамо» Даниил Лесовой. Планируется, что ему оформят местное гражданство, чтобы он не был легионером.