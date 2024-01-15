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    • Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль по аналогии с Россией, но потом удалил пост

    Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль по аналогии с Россией, но потом удалил пост

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер ретвитнул пост с призывом отстранить Израиль от всех международных футбольных турниров.

    Однако спустя некоторое время британец удалил ретвит, получив негативную реакцию.

    Публикацию Линекера осудили в британском парламенте, назвав ее «невежественной».

    • Боевые действия между Израилем и движением ХАМАС продолжаются с осени.
    • Израиль продолжает участвовать в международных турнирах.
    • В чемпионат Израиля вскоре должен переехать футболист «Динамо» Даниил Лесовой. Планируется, что ему оформят местное гражданство, чтобы он не был легионером.

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    Источник: The Telegraph

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